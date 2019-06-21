Европейские лидеры не договорились о новом главе Еврокомиссии

Лидеры стран Евросоюза пока не смогли согласовать кандидата на пост председателя Еврокомиссии. О том, что ни один из них не получил достаточной поддержки на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, большинство не смог себе обеспечить ни один из трёх главных претендентов. Скорее всего, это означает, что лидеры стран ЕС должны будут организовать в ближайшее время еще один саммит, сообщает Euronews.

Президент Франции при этом отметил, что выступает против кандидатуры человека из "партийной организации", очевидно имея в виду поддерживаемого Ангелой Меркель Манфреда Вебера. Кроме немецкого политика ведущими кандидатами считались нидерландский социалист Франс Тиммерманс и главный переговорщик Брюсселя по Брекзиту, француз Мишель Барнье.

"Не имею ничего против немецкого кандидата, и это не шутка", – заявил Макрон добавляя, что поддержал бы потенциальную кандидатуру канцлера Ангелы Меркель на пост главы Еврокомиссии. "Но это не то, что она хочет, и я это глубоко уважаю", – сказал Макрон.