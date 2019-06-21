Европейские лидеры не договорились о новом главе Еврокомиссии

Лидеры стран Евросоюза пока не смогли согласовать кандидата на пост председателя Еврокомиссии. О том, что ни один из них не получил достаточной поддержки на саммите Евросоюза в Брюсселе в четверг, рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, большинство не смог себе обеспечить ни один из трёх главных претендентов. Скорее всего, это означает, что лидеры стран ЕС должны будут организовать в ближайшее время еще один саммит, сообщает Euronews.
Президент Франции при этом отметил, что выступает против кандидатуры человека из "партийной организации", очевидно имея в виду поддерживаемого Ангелой Меркель Манфреда Вебера. Кроме немецкого политика ведущими кандидатами считались нидерландский социалист Франс Тиммерманс и главный переговорщик Брюсселя по Брекзиту, француз Мишель Барнье.
"Не имею ничего против немецкого кандидата, и это не шутка", – заявил Макрон добавляя, что поддержал бы потенциальную кандидатуру канцлера Ангелы Меркель на пост главы Еврокомиссии. "Но это не то, что она хочет, и я это глубоко уважаю", – сказал Макрон.
- Согласно действующей процедуре, кандидат на главу Еврокомиссии сначала определяется лидерами стран ЕС. Он должен получить поддержку не менее 21 страны, представляющих не менее двух третей населения Евросоюза. После этого кандидатуру утверждает Европарламент.
- Первое заседание нового созыва парламента запланировано на 2 июля. Сами выборы прошли с 23 по 26 мая. По результатам голосования впервые в истории две крупнейшие партии в ассамблее не получили большинства. Речь идёт о правоцентристской Европейской народной партии и левоцентристских Социалистах и демократах. Нынешняя ситуация осложняет выдвижение одного из политиков от этих партий в качестве кандидата на самую влиятельную должность в структурах Евросоюза.
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