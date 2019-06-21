Зачем власти защищать курс Сталина?

День скорби и памяти 22 июня для политиков России дает возможность оправдать внешнюю политику диктатора Иосифа Сталина? Давний соратник Владимира Путина глава Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил ТАСС: "Перекладывать общую ответственность на советское правительство, за неделю до начала войны заключившее договор о ненападении с Гитлером, просто недопустимо. Безусловно, пытаясь выстроить антифашистскую коалицию, Советский Союз попросту исчерпал имеющиеся у него политико-дипломатические ресурсы для обеспечения собственной безопасности. Фактическое отсутствие союзников в Европе не оставило советскому руководству другого выхода".

Советская версия событий Второй мировой войны с якобы оттянувшим войну неизбежным для СССР подписанием пакта Молотова - Риббентропа в 1939 году, с новинкой - оправданием появления секретных протоколов о разделе Восточной Европы, или версия о "вероломном" и "внезапном" нападении Германии на СССР становятся основополагающими для официоза современной России. Как будто бы и не было почти 30 лет архивных исследований, открытий и новых публикаций.

Проблемы исторической памяти и интерпретации событий Второй мировой войны обсуждают историки Павел Полян, Константин Пахалюк, Александр Гогун.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 21 июня в 19:05