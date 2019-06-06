Нормандия без Путина

На побережье Франции - в Нормандии - проходят памятные церемонии в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны. К ветеранам обратились премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон. В торжествах принимает участие президент США Дональд Трамп. Владимир Путин предпочел СПБ экономический форум, где его партнерами будут бизнесмены, руководители Армении и Китая. О политическом размежевании России и Запада и попытках Кремля сохранить экономические связи с Европой говорим сегодня. В студии экономисты и политики Сергей Жаворонков, Алексей Мельников ("Яблоко"), депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский (фракция Яблоко"), из Германии публицист Александр фон Хан.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" в 19:05