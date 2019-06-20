В Москве прошли пикеты в защиту сестёр Хачатурян

Около трёхсот человек провели в среду одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян. Трёх девушек обвиняют в убийстве отца, им вменяют статью, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.
Участники акции выступили против такой тяжёлой квалификации преступления. Они потребовали справедливости и права на самооборону для жертв домашнего насилия.
Пикеты у здания Главного следственного управления на Арбате продолжались четыре часа. Полицейские подогнали к месту проведения акции несколько автозаков, но никого не задержали.
Сёстры Хачатурян не согласны с обвинением в убийстве своего отца по предварительному сговору. Их адвокаты требуют переквалифицировать дело в превышение пределов необходимой обороны или вовсе прекратить уголовное преследование.
- 14 июня следствие предъявило окончательное обвинение сёстрам Хачатурян. При этом прокуратура включила в окончательную редакцию обвинения информацию о том, что мотивом убийства были противоправные насильственные действия отца девушек.
- Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.