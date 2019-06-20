В Москве прошли пикеты в защиту сестёр Хачатурян

Около трёхсот человек провели в среду одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян. Трёх девушек обвиняют в убийстве отца, им вменяют статью, которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

Участники акции выступили против такой тяжёлой квалификации преступления. Они потребовали справедливости и права на самооборону для жертв домашнего насилия.

Пикеты у здания Главного следственного управления на Арбате продолжались четыре часа. Полицейские подогнали к месту проведения акции несколько автозаков, но никого не задержали.

Сёстры Хачатурян не согласны с обвинением в убийстве своего отца по предварительному сговору. Их адвокаты требуют переквалифицировать дело в превышение пределов необходимой обороны или вовсе прекратить уголовное преследование.