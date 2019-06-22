Судно с косатками и белухами, которых содержали в так называемой "китовой тюрьме" в Находке, отправилось по реке Амур к Охотскому морю. Там животных выпустят на волю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Животные будут доставлены в Николаевский район Хабаровского края в понедельник, 24 июня, рассказывает ТАСС. По прибытии их перегрузят в автомобили и повезут к мысу Перовского в Сахалинском заливе. Там косатки и белухи будут реадаптироваться до 10 дней в вольерах. Учёные рассчитывают, что там животные дойдут до состояния, когда их можно будет выпускать на волю. Также у косаток и белух собираются взять анализы, чтобы проверить самочувствие.

Экологические активисты считают, что такая перевозка животных вредит их здоровью, — отмечает "Сибирь.Реалии". Сотрудник ВНИРО утверждает, что дыхание у животных спокойное, а ситуация — штатная.

В операции по выпуску животных и их реадаптации заняты около 70 человек – учёных, дрессировщиков, ветеринаров. На животных установят спутниковые маячки, в течение нескольких месяцев специалисты будут следить за перемещением косаток и белух в океане.