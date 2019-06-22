Комитет по делам вооруженных сил верхней палаты Конгресса США поручил Пентагону найти место строительства одного или нескольких новых стратегических портов в Арктике. Этот шаг, заявляют сенаторы, послужит ответом на расширяющееся российское военное присутствие в регионе.
Министерство обороны США и Агентство морского и речного транспорта должны представить совместный отчет о проделанной работе в течение 90 дней, информирует издание Defense News. Сенаторы, среди прочего, обращают внимание на воссоздание российской базы “Северный клевер“ на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова, оснащенной радиолокационными станциями и противокорабельными ракетными комплексами.
Таяние льдов открывает потенциально новые торговые пути в Северном Ледовитом океане, и в этой связи Конгресс указывает на сильное отставание Америки от России в плане численности ледокольного парка, включая атомоходы. Для преодоления этого отставания Служба береговой охраны США разместила контракт в размере 750 миллионов долларов на разработку шести современных малогабаритных ледоколов.
- Как отмечают эксперты, даже номинальное американское военное присутствие в Арктике вынудит Россию затратить непропорционально большие средства на противодействие ему, средства, которые в противном случае могли бы пойти на наращивание вооружений в Европе.
- В ходе прошлогодних широкомасштабных учений НАТО “Единый трезубец“ в Норвежском море было развёрнуто американское авианосное соединение “Гарри Труман“, отрабатывавшее, в частности, способы снабжения боевых отрядов в Арктической зоне.
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