В США в воскресенье начнутся рейды против нелегальных мигрантов

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что нелегальные иммигранты, которые будут задержаны в ходе рейдов, должны будут вернуться на родину.

Исполняющий обязанности директора Иммиграционно-таможенной службы США (ICE) Марк Морган несколько дней назад рассказал журналистам, что его ведомство, начиная с воскресенья, будет задерживать и выдворять из страны людей, которые должны быть депортированы из США в соответствии с ранее принятыми судебными решениями.

Операция, впервые о которой рассказала газета Washington Post, начнется в воскресенье. Рейды будут проводиться целенаправленно – в общей сложности около 2 тысяч семей, проживающих в крупных американских городах и получивших ранее судебные распоряжения о депортации, будут выдворены из США.

Дональд Трамп в субботу написал в своем Твиттере, что агенты ICE будут задерживать тех, кто "сбежал от закона и от судов". Он добавил, что "эти люди должны отправиться к себе на родину. Они нарушили закон, прибыв (в нашу страну) и продолжая в ней оставаться".