Запрет на сексистскую рекламу и 20 лет за любовь к ближнему

1. В Великобритании запретили сексистскую рекламу — то есть рекламу, эксплуатирующую обидные гендерные стереотипы вроде женщин, плохо водящих автомобиль, или мужчин, не умеющих управляться с детьми. Кроме этого, запрещена реклама, призывающая молодых матерей жертвовать душевным комфортом ради домашней работы или привлекательной внешности, реклама, подчеркивающая различия в поведении мальчиков и девочек, а также реклама, утверждающая, что, поработав над своей фигурой, вы добьетесь успехов на романтическом поприще. Активисты требовали запретить и рекламу, на которой изображены стройные полуголые женщины, утверждая, что она навязывает стереотипы красоты, и “несбалансированную” рекламу, на которой присутствуют люди только одного пола, но такая реклама в результате запрещена всё же не будет — по крайней мере пока.

2. Как вы думаете, какой кошелек скорее вернут владельцу — пустой или с деньгами? Большинство людей считает, что пустой — и ошибается. Международная группа экономистов провела масштабный эксперимент: на улицах 355 городов в 40 странах мира было оставлено более 17000 кошельков с визитками, на которых были указаны имя и адрес "владельца". Доля возвращенных кошельков в разных странах сильно отличалась — от менее 30% в Китае и некоторых мусульманских странах до более 70% в Швейцарии и Скандинавии (Россия оказалась примерно в середине таблицы, рядом с Францией и США). Но в 38 странах из 40, за исключением Перу и Мексики, кошельки с деньгами возвращали охотнее, чем пустые. Причем чем больше в кошельке было денег, тем чаще его возвращали: пустые кошельки возвращали в среднем в 46% случаев, кошельки с небольшой суммой денег — в 61%, а с более крупной — в 72%.

3. В США жюри присяжных не смогло осудить человека, которому грозило провести полжизни в тюрьме за помощь нелегальным мексиканским мигрантам. Чтобы попасть в США, мигрантам приходится пересечь большой отрезок пустыни Сонора в Аризоне, и некоторые из них погибают по дороге от жары и обезвоживания. Скотт Дэниел Уоррен давал пересекающим пустыню мексиканцам еду, воду и кров. Год назад его за это арестовали. Защитники Уоррена говорят, что он просто выполнял свой христианский долг, и напоминают, что в 18 веке тюремные сроки грозили за помощь беглым рабам. Прокуратура — что он нарушал федеральное законодательство, намеренно способствуя нелегальной переправке мексиканцев через границу, и требует приговорить его к 20 годам тюремного заключения. У присяжных не получилось прийти к общему мнению относительно виновности Уоррена, что не позволило суду вынести ему приговор. Прокуратура пока не решила, будет ли она требовать собрать новый состав присяжных. Уоррен утверждает, что с момента его ареста в январе 2018 года в так называемом "коридоре Ахо", по которому мигранты пробираются через пустыню на север, было найдено 88 тел погибших в дороге мексиканцев.

4. Все профессиональные компьютерщики, и не только они, слышали о законе Мура: вычислительная мощность компьютеров удваивается каждые два года. Теперь нам, возможно, предстоит выучить новый закон Нивена (Neven's Law): вычислительная мощность квантовых компьютеров относительно обычных растет по двойной экспоненте. Это значит, что если, например, сегодня вычислительная мощность квантового компьютера равна вычислительной мощности обычного, то завтра квантовый компьютер будет мощнее обычного в 2 в степени (2 в 1 степени) — то есть вчетверо, послезавтра — в 2 в степени (2 во 2-й степени) — то есть в 16 раз, послезавтра — в 2 в степени (2 в 3-й степени) — то есть в 64 раза — и так далее. На самом деле квантовые компьютеры пока не достигли уровня обычных, но скорость их прогресса поражает воображение: ещё в декабре 2018 года самый мощный квантовый компьютер, разработанный Google, соответствовал по мощности обычному ноутбуку, новая версия в январе — уже довольно мощному десктопу, а очередная версия в феврале — крупному компьютерному центру. Ожидается, что уже в этом году квантовый компьютер станет мощнее самого мощного традиционного суперкомпьютера на планете. Что будет дальше, трудно себе представить.

​5. Двое швейцарцев посадили самолёт на гору Монблан, на высоте 4451 метров. Швейцарцы были задержаны французскими горными жандармами на пути к вершине. Теперь жандармы, правда, не знают, что с ними делать — закона, запрещающего сажать самолёт на Монблане, во Франции нет, но и отпустить авиаторов просто так французы не могут — по словам представителя горной жандармерии (PGHM), подобное поведение является "недопустимым". Судя по всему, их обвинят в нарушении какого-то из законов об охране природы.

6. Независимая группа по расследованию вопроса торговли органами в Китае под председательством Джеффри Найса, бывшего заместителя главного прокурора на суде над Слободаном Милошевичем, нашла подтверждения того, что в Китае действительно изымают органы для трансплантации у приговоренных к казни преступников. Более того, по данным группы, казнь специально приурочивают к дате трансплантации, чтобы органы были максимально свежими. Правда, все доказательства косвенные и основаны на разговорах с китайскими врачами и бывшими заключенными — группе не удалось проследить путь хотя бы одного органа от тюремной камеры к операционному столу. И, в любом случае, они не имеют юридической силы — расследование является общественной инициативой и никакого суда над организаторами насильственного изъятия органов у заключённых международное сообщество не планирует.

​7. Инженеры из Корнелльского университета создали рыбу-робота без твердой батареи. Роль источника энергии рыбы выполняет специальная жидкость, которая одновременно заставляет двигаться её плавники. Ученые уже окрестили эту жидкость "роботической кровью". Рыба-робот с этой кровью способна автономно функционировать без подзарядки в 4 с лишним раза дольше, чем рыба-робот того же размера и веса с твердой батареей.

8. Американский орган по контролю за лекарствами и продуктами питания FDA впервые одобрил продажу «женской виагры». Лекарство под названием Vyleesi является синтетическим гормоном, активирующим в мозгу рецепторы, отвечающие за сексуальное удовольствие. Vyleesi необходимо принимать приблизительно за 45 минут до полового акта, но не чаще, чем один раз в день и 8 раз в месяц.

9. Если у вас была собака, вы наверняка знаете, как трудно ей отказать, когда она сидит у стола и выпрашивает еду, делая бровки домиком. Или когда, с теми же бровками домиком, она просит пустить её на диван. Ещё в 2013 году зоологи из Университета Портсмута, изучая поведения собак в собачьих приютах, обнаружили, что собаки, которые делают бровки домиком при появлении у их вольера посетителей, гораздо чаще находят себе хозяев. А теперь те же ученые, сравнив анатомию собак и волков, установили, что мускул, позволяющий собакам поднимать брови, появился у их предков путем естественного отбора именно в результате жизни рядом с человеком, для более успешного воздействия на нашу психику. У волков, живущих на воле и добывающих еду охотой, такого мускула нет.

10. Морские биологи из Университета Ст. Эндрюс научили тюленей копировать напетые им мелодии из популярных кинофильмов и телепередач. Делали они это не для развлечения, а для изучения механизмов обучения речи. Получается у тюленей очень похоже, послушайте сами.