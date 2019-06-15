Мультизадачные зебры, скины для автомобиля и пожизненное за записку

1. Ученые уже не первое столетие гадают, для чего зебре полоски. Как мы писали в марте, британские ученые недавно обнаружили, что полоски каким-то образом мешают кровососущим насекомым правильно приземлиться на тело зебры. Теперь онаруживается, что полоски, судя по всему, мультифункциональны. Другие британские ученые провели исследования на настоящих зебрах в их естественной среде обитания (то есть в Африке) и открыли, что полоски служат зебре чем-то вроде кондиционера. Подобная теория существовала уже давно, но только сейчас её удалось подтвердить экспериментально. Поскольку солнце по-разному нагревает белые и черные полоски, на их границах возникают микроскопические воздушные вихри, которые отводят от зебр лишнее тепло. Но это ещё далеко не всё. Сравнив температуру на поверхности тела живых и мертвых зебр, исследователи с удивлением обнаружили, что мертвая зебра нагревается значительно больше. Дальнейшие исследования показали, что зебры (живые) умеют поднимать шерсть на черных полосках отдельно от белых. Это усиливает воздушные вихри между полосками, охлаждая зебру ещё эффективнее.

2. В жизни есть два главных разочарования: когда тебе рассказывают, что Деда Мороза не существует, и когда ты понимаешь, что на лазерных мечах из «Звёздных войн» на самом деле невозможно сражаться, потому что их лазерные клинки будут просто проходить друг сквозь друга. Возрадуйтесь! Одна из этих двух истин только что опровергнута! Физики из Канады и США доказали, что при определенных условиях лазерные клинки могут вести себя в точности как настоящие, то есть блокировать друг друга. Правда, для таких клинков требуются лазеры очень, очень, очень высокой интенсивности, потребляющие огромное количество энергии.



3. Шведская компания Vovlo выпустила первый в мире беспилотный грузовик без кабины — потому что зачем беспилотному автомобилю кабина? Выглядит он как дорогой спортивный болид с платформой. Грузовик под названием Vera уже прошёл испытания и очень скоро начнёт перевозить контейнеры в порту Гётенборга.



4. И о болидах: компания Porsche начинает выпускать скины для автомобилей, с помощью которых можно будет изменить внешний вид своего авто почти так же легко и быстро, как вы меняете внешний вид компьютерных приложений. Заказ будет делаться онлайн: вы выбираете понравившуся вам раскраску на сайте, отправляете заказ, после чего представители Porsche забирают ваш автомобиль и через день-два возвращают его в новом виде, покрытым специальной плёнкой с заказанным рисунком. Когда рисунок вам надоест, плёнку можно будет легко удалить, и краска под ней останется неповрежденной. На первом этапе таким образом можно будет изменить внешний вид только четырех моделей Porsche, но в будущем компания обещает работать и с автомобилями других марок, а также с независимыми дизайнерами, предлагающими собственным варианты дизайна.

5. Ещё один шведский автопроизводитель, Scania, представил свой концепт нового модульного транспортного средства. Scania NXT позволяет очень быстро монтировать на одно и то же шасси кузова разного типа и назначения. В результате одно и то же транспортное средство может днем работать автобусом, ночью — мусоровозом, а следующим днем — снова автобусом. Очень экологично. Скания надеется, что такие модульные многоцелевые транспортные средства скоро заменят весь крупный городской транспорт.

6. И о мусоре. Все, наверное, читали о том, что в день массовых протестов в Гонконге местные порносайты прекратили работу, чтобы не отвлекать людей от исполнения гражданского долга. Гораздо меньше писалось о том, что на следующее утро после миллионной демонстрации и жестких столкновений с полицией молодежь вернулась на улицы, чтобы убрать оставшийся там мусор.

7. Бизнесмен из Мумбая Брижу Салла никак не мог уговорить свою любовницу-стюардессу бросить работу, чтобы проводить с ним больше времени. В конце концов он решился на радикальное средство: оставил в туалете самолёта её компании, летевшего по маршруту Мумбай-Дели, записку, в которой утверждалось, что на борту находятся 12 террористов, готовых захватить самолёт. Брижу надеялся, что это вызовет панику, которая окончательно добьёт уже и так находящуюся в очень тяжелом финансовом положении авиакомпанию, его подруга останется без работы и сможет с ним чаще встречаться. Самолёт действительно совершил вынужденную посадку в Ахмедабаде, и компания действительно прекратила полёты (правда, не из-за этого, а из-за плохого менеджмента), но Брижу это не помогло. Он стал первым человеком, осужденным по новому, ужесточенному индийскому закону о захвате самолётов, который предусматривает за это преступление лишь два наказания: смертную казнь или пожизненное заключение. Бизнесмену, можно сказать, повезло — он отделался пожизненным. Интересно, что рисковал он даже не для того, чтобы навсегда связать свою жизнь со своей единственной любовью: кроме упрямой любовницы-стюардессы у Брижу есть жена и двое детей.

8. Итальянские студенты изобрели и испытали робота-краба, который будет собирать пластик в океанах. Пока проведены только ходовые испытания, чтобы проверить, насколько хорошо краб может передвигаться по морскому дну. Теперь предполагается оснастить его детектором и уловителем микропластиковых частиц, а также механической рукой для сбора пластиковых пакетов и бутылок.

9. По просочившимся в американскую прессу внутренним данным фармакологической компании Pfizer, выпускаемое этой фирмой лекарство от артрита этанерцепт, возможно, почти что в три раза снижает у принимающих его людей риск возникновения болезни Альцгеймера. Однако Pfizer не планирует проводить исследования возможности применения этого лекарства для лечения или профилактики Альцгеймера. Критики утверждают, что компания бездействует потому, что её патент на этанерцепт скоро истекает. Руководство Pfizer отвечает, что патент можно продлить, и отсутствие исследований в этом направлении на самом деле объясняется тем, что данные о влиянии этанерцепта на развитие Альцгеймера кажутся исследователям компании малоубедительными.

10. Команда международная команда ученых исследовала людей с шестью пальцами на руках и обнаружила, что лишний палец — не просто бесполезная мутация. Шестой палец может двигаться отдельно от остальных и в координации с ними. Поэтому люди с шестью пальцами способны делать одной рукой вещи, для которых нам, пятипалых, требуются обе. То, что человеческий мозг умеет приспособить «лишние» пальцы к делу, по мнению ученых, открывает дорогу к разработке искусственных или биологических протезов, не просто заменяющих утраченные части человеческого тела, но и дополняющих и расширяющих его стандартные возможности.