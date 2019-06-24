Игра в подкидного Путина. Илья Мильштейн – о грузинском кризисе

"Россия – наш враг и оккупант", а что касается Михаила Саакашвили с его призывами к акциям гражданского неповиновения, то пришла пора "государству отреагировать… и не дать деструктивным силам реализовать планы Москвы". Ибо "действия управляемой ею пятой колонны сегодня могут быть более опасными, чем открытая агрессия".

Понятное дело, президент Грузии Саломе Зурабишвили, дня четыре назад обличая местных и заграничных национал-предателей, писала всё это из соображений чисто политических. В Тбилиси нелегкая принесла православного российского депутата Гаврилова, гостя усадили в кресло парламентского спикера, случился скандал национального масштаба, протестующие граждане обвиняли власть в пресмыкательстве перед Кремлем – и Зурабишвили отвечала ударом на удар. Не мы, дескать, а вы, противники "Грузинской мечты" и сторонники эмигранта Саакашвили, и есть настоящие агенты Путина. Кто бунтует – тот москаль, да.

Вообще это уже устоявшаяся методика политических дискуссий в Европе и в Америке, с 2014 года как минимум. Россия страшно токсична, что могут подтвердить самые разные люди в самых разных обстоятельствах. От ихнего президента Трампа, чей первый срок в Белом доме отравлен обвинениями в связях с Москвой, и его сильно пострадавшего окружения – до нашего олигарха Вексельберга, жестоко расплатившегося, вообразите себе, всего лишь за знакомство с Владимиром Владимировичем. А сколько леваков и ультраправых в Европе уличены в том, что их прикармливают из российской казны! Иных ловят на одних лишь намерениях и неосторожных высказываниях. Как, например, "гражданку рейха" Монику Унгер, репрессированную в Австрии за призывы к Путину "ввести войска" по месту её проживания. Или Ханса-Кристиана Штрахе, бывшего вице-канцлера в той же Австрии, неудачно погулявшего в компании с "племянницей русского олигарха", что обернулось позорной отставкой и для него, и для канцлера Себастьяна Курца.

К слову, Саакашвили далеко не в первый раз обвиняется в тесных контактах с Россией. В Грузии, где многие соотечественники, не говоря уж о политических противниках, никак не простят ему проигранной войны, это уже стало стандартным приемом в полемике партии власти с оппозицией. А самый яркий эпизод, связанный с "работой на ФСБ" экс-председателя Одесской областной администрации, произошел в киевском Печерском райсуде, где в декабре 2017-го решался вопрос о его депортации. Помнится, генпрокурор Юрий Луценко лично предъявлял суду такие, знаете, плёнки, на которых изменник Саакашвили якобы сговаривался с Путиным, Бортниковым, Патрушевым, Чайкой, Шойгу и Януковичем и брал у них деньги, чтобы погубить свою новую родину, и подсудимый в ярости обращался к участникам процесса, сообщая, как его зовут и какое глубокое оскорбление нанесли ему прокуроры.

Если правы те эксперты, которые утверждают, что целью путинской внешней политики является увеличение хаоса в мире, а целью политики внутренней – строительство виртуальной осажденной крепости в головах россиян, то эти проблемы можно считать решенными

Со стороны поглядеть, сей бесконечный шпионский паноптикум с участием виновных и невиновных свидетельствует о необычайной успешности российской внешней политики во всем её своеобразии. В конце концов эта игра в подкидного Путина, которую мы сегодня наблюдаем в Тбилиси, не на пустом месте возникла. Это внедрялось при помощи эффективных токсичных технологий – выражаясь образно. Хотя можно обойтись и без метафор, применительно к трагическим событиям в Лондоне и в Солсбери. Это вроде большая удача для Кремля, если и руководство Грузии, и непримиримая оппозиция, включая президента-изгнанника, одновременно проклинают друг друга и уличают в предательстве.

Это можно даже использовать, подначивая исподтишка политических конкурентов. Или прямо спровоцировать кризис в стране, отправив туда одиозного депутата, который едва успеет расположиться в кресле, как его оттуда выкидывают и десятки тысяч возмущенных граждан заполняют пространство у здания парламента. А там уже сама собой включается пропагандистская машина, и любой киселев на гостелеканале, и всякая машазахарова в своем блоге легко разоблачают русофобствующие грузинские элиты, и президент РФ, заботясь о жизни и здоровье российских граждан, тут же издаёт указ о прекращении авиасообщения. И если правы те эксперты, которые утверждают, что целью путинской внешней политики является увеличение хаоса в мире, а целью политики внутренней – строительство виртуальной осажденной крепости в головах россиян, то эти проблемы можно считать решенными.

К несчастью, обнаруживается здесь еще одна проблема, нерешённая и практически нерешаемая. Она сводится к тому, что погруженные в хаос и противоборство американские либо европейские политики в массе своей один тезис сомнению не подвергают. Путину они, за редчайшим исключением, не доверяют. Даже те полезные или вредные идиоты, которые как бы демонстрируют солидарность с Кремлем, особенно в те минуты, когда получают оттуда финансовую помощь. О грузинских политиках и об их стране, подвергшейся нападению в 2008 году, нечего и говорить. "Россия – наш враг и оккупант", - заявляет Зурабишвили, и Саакашвили, при всей горячей неприязни, которую он испытывает к людям, которые не пускают его домой, возразить нечего. Спорить с ней экс-президент начнет, прочитав вот эти бредовые фразы насчет его сотрудничества с Москвой, но это уже было тысячу раз и, пожалуй, даже ему приелось. Сильных чувств уже наверное не вызывает.

Приедаются со временем и эффективные токсичные технологии, оборачиваясь своей противоположностью. То есть хаос победоносно шествует по планете, страсти в Грузии кипят, того и гляди дело обернется очередной "цветной революцией", но непохоже, что это по-настоящему радует российских устроителей мирового бедлама. Во-первых, "цветная революция" для Путина – всегда плохо, а ежели по ее итогам в Тбилиси вернется ненавидимый Кремлём Саакашвили, то это будет плохо совсем. Во-вторых, что же это за хаос такой, когда все до единого противники Кремля, более ни в чем между собой не согласные, сходятся в том, что Россия – враг и оккупант? Какой-то это неправильный хаос, надо бы его починить и направить в нужную сторону, но что-то уже не получается. Объединяться против общего врага ни в Америке, ни в Европе пока не научились, а вот распознают его мгновенно. Спрашивается, надо ли было накапливать и рассеивать по миру столько яда? Отвечать трудно и не хочется, однако придется.

Илья Мильштейн – журналист

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