Компания фонда Кадырова получила крупные госконтракты без конкурса

Компания, принадлежащая фонду Ахмата Кадырова, получила госконтракты без конкурса на сумму, превышающую 200 миллионов рублей. Об этом сообщают "Открытые медиа".

По данным издания, фирма "МегаСтройИнвест" будет заниматься благоустройством чеченских сёл и переселением из ветхого жилья. При этом только в одном тендере у компании был конкурент. В остальных тринадцати случаях конкурсы признавались несостоявшимися из-за отсутствия других предложений. В результате все контракты получила структура, связанная с фондом имени Ахмата Кадырова.

Самый крупный среди этих заказов "МегаСтройИнвест" получил в июне этого года, он составляет 164 миллиона рублей. Компания должна предоставить жилые помещения по государственной программе ликвидации ветхого жилья.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после смерти первого президента Чеченской республики и прихода к власти его сына Рамзана. Его официально возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Известно, что деньги организации перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты "Коммерсантъ", бюджетники и предприниматели из Чечни, которых якобы заставляют делать взносы. Состояние фонда, который официально создан для благотворительных целей, оценивается в сумму около двух миллиардов рублей.