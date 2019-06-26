Суд отменил переименование улиц в Киеве в честь Бандеры и Шухевича

Суд в Киеве отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании улиц. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. После этого сторонники переименования будут подавать апелляцию, написал он в твиттере.

Городской совет Киева принял решение о переименовании проспекта, названного в честь советского генерала Ватутина именем Романа Шухевича – лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) – в июне 2017 года. Годом ранее был переименован Московский проспект. Его назвали именем Степана Бандеры – одного из идеологов украинского националистического движения XX века. Его обвиняют в причастности к этническим чисткам на западе Украины. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским.

На Украине с 2015 года действует закон о декоммунизации. Кроме запрета на использование советской символики документ также содержит предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц. За четыре года в рамках этого закона были демонтированы более 2 тысяч памятников, переименованы 32 города, 955 населенных пунктов и 52 тысячи улиц, носивших имена советских государственных деятелей.

19 июня городской совет Харькова проголосовал за возвращение центральному проспекту города имени советского маршала Георгия Жукова. Он был переименован в 2016 году в честь рождённого на Украине советского генерала, а позднее и диссидента Петра Григоренко. Депутаты считают, что имя Жукова не подпадает под закон о декоммунизации.