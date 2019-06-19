В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Городской совет Харькова проголосовал за возвращение центральному проспекту города имени советского маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Речь идёт о проспекте, который был переименован в 2016 году в рамках украинского закона о декоммунизации. Сейчас он назван в честь рождённого на Украине советского генерала, а позднее и диссидента Петра Григоренко.

За возвращение прежнего названия проголосовали 59 депутатов, против – 13. Сообщается, что среди поддержавших инициативу также есть двое членов партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Партия призвала своих депутатов отозвать голоса, иначе будет принято решение об их исключении из объединения, что повлечет за собой процедуру лишения мандатов в харьковском горсовете, говорится в заявлении на сайте "Европейской солидарности".

В партии заявили, что считают переименование проспекта "прямым нарушением законов Украины" о декоммунизации.

По данным местных изданий, после голосования в городском совете на улицы Харькова вышли люди, несогласные с решением властей. Представители общественных организаций выступают под националистическими флагами и держат плакаты с надписями "Жуков – убийца", "Жуков – не маршал победы, а маршал смерти", передаёт издание "Накипело".