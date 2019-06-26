Ребёнок обвиняемой в оправдании терроризма остался без лекарств

Ребёнок жительницы Карелии, которую внесли в реестр экстремистов и террористов за пост в соцсетях, остался без лекарств. Все счета Екатерины Мурановой заблокировали, а отец ребёнка, на карту которого перевели собранные на медикаменты деньги, ушёл из семьи, сообщает "МБХ медиа".

Муранова рассказала журналистам, что за три месяца с начала её преследования с ней не связывались даже следователи. Жительница Карелии осталась без средств к существованию с ребёнком, у которого диагностировали астму и другие заболевания.

О деле Екатерины Мурановой из города Медвежьегорска стало известно в конце марта. Одним из поводов для преследования стал комментарий к размещённой в паблике "Народная самооборона" фотографии с граффити, на котором изображён Михаил Жлобицкий. Его в правоохранительных органах называют исполнителем теракта в здании ФСБ Архангельска. По версии следствия, Муранова написала под фото: "Мир его праху! Герой".

Подозреваемая заявляла, что считает Жлобицкого героем не потому, что он совершил нападение, а из-за того, что он "пожертвовал жизнью ради своих идей", пишет "МБХ медиа".