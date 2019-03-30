В Карелии расследуют дело об оправдании терроризма

Жительница Карелии Екатерина Муранова стала ещё одной подозреваемой в оправдании терроризма. О том, что на 27-летнюю жительницу города Медвежьегорск завели дело из-за высказываний о взрыве в здании архангельского управления ФСБ, стало известно на прошлой неделе, а пятницу вечером телегам-канал "Правозащита Открытки" назвал имя подозреваемой и некоторые подробности дела.
Одним из поводов для уголовного преследования стал комментарий к размещённой в паблике "Народная самооборона" фотографии с граффити, на котором изображён Михаил Жлобицкий. Его правоохранительные органы назвали исполнителем теракта в здании ФСБ. По версии следствия, Екатерина Муранова написала под фото "Мир его праху! Герой".
В постановлении о возбуждении уголовного дела приводится цитата "…но перед глазами стоит призрак славных героев и динамита 19 века, что столь же самоотверженно отдавали свои жизни борьбе". Следствие считает, что её разместила Муранова. В правоохранительных органах заявляют, что жительница Карелии "разделяет идеологию анархизма" и имеет "преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет".
Адвокат Мурановой Мария Воронина заявила отвод эксперту-лингвисту, который нашёл признаки терроризма в публикациях, приписываемых подозреваемой. "Правозащита Открытки" уточняет, что сама Екатерина Муранова отказалась от показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Её отпустили под подписку о невыезде.
21 марта в квартире Екатерины Мурановой прошёл обыск с участием управления ФСБ Карелии и Центра по противодействию экстремизму. "Правозащита Открытки" пишет, что сама подозреваемая до этого не знала о заведённом на неё уголовном деле.
- Это уже не первое уголовное дело, заведённое за высказывания и записи в соцсетях по поводу взрыва в здании ФСБ Архангельска.
- В ноябре 2018 года уголовному преследованию подверглась жительница Вологодской области Надежда Ромасенко – по версии следствия, она сделала перепост последнего сообщения Михаила Жлобицкого, тем самым оправдав его поступок.
- В том же месяце в Калининграде был арестован местный анархист Вячеслав Лукичев. Следствие утверждало, что он опубликовал предсмертную записку Жлобицкого, и назвал его "настоящим героем". 14 марта суд оштрафовал Лукичева на 300 тысяч рублей. Свою вину он не признал и собирается обжаловать решение суда.
- В начале февраля этого года было возбуждено уголовное дело на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Признаки оправдания терроризма следователи усмотрели в её выступлении в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", который был посвящён теракту в Архангельске. В ходе передачи Прокопьева отметила, что власть своими действиями сама толкает молодых людей на сопротивление ей.
- Взрыв в здании ФСБ Архангельска произошёл утром 31 октября 2018 года. По данным следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта предупредил о том, что идёт взрывать ФСБ, мотивировав свои действия, в частности, тем, что спецслужба "фабрикует уголовные дела и пытает людей".
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