ФСБ провела обыск по делу о взрыве в Архангельске

ФСБ провела обыск в квартире родителей мурманского правозащитника Александра Передрука. Об этом он сообщил в Фейсбуке. Следователи проверяют предполагаемые связи активиста с Михаилом Жлобицким, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.
По словам активиста, проводимый сотрудниками ФСБ обыск продлился более трех часов. По его завершению следователи изъяли у его родителей компьютер и флешку. В постановлении об обыске говорится, что оно связано с делом об оправдании терроризма.
По утверждениям правозащитника, следователей интересует, был ли он знаком с юношей, который устроил взрыв в Архангельске. Сам активист это отрицает и настаивет на том, что об этом деле он знает только из прессы.
- В ноябре 2018 года уголовному преследованию подверглась жительница Вологодской области Надежда Ромасенко – по версии следствия, она сделала перепост последнего сообщения Михаила Жлобицкого, тем самым оправдав его поступок.
- В том же месяце в Калининграде был арестован местный анархист Вячеслав Лукичев. Следствие утверждало, что он опубликовал предсмертную записку Жлобицкого, и назвал его "настоящим героем". 14 марта суд оштрафовал Лукичева на 300 тысяч рублей. Свою вину он не признал и собирается обжаловать решение суда.
- В начале февраля этого года было возбуждено уголовное дело на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. Признаки оправдания терроризма следователи усмотрели в её выступлении в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", который был посвящён теракту в Архангельске. В ходе передачи Прокопьева отметила, что власть своими действиями сама толкает молодых людей на сопротивление ей.
- Взрыв в здании ФСБ Архангельска произошёл утром 31 октября 2018 года. По данным следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта предупредил о том, что идёт взрывать ФСБ, мотивировав свои действия, в частности, тем, что спецслужба "фабрикует уголовные дела и пытает людей".
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