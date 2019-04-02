ФСБ провела обыск по делу о взрыве в Архангельске

ФСБ провела обыск в квартире родителей мурманского правозащитника Александра Передрука. Об этом он сообщил в Фейсбуке. Следователи проверяют предполагаемые связи активиста с Михаилом Жлобицким, который устроил взрыв в здании ФСБ в Архангельске в октябре 2018 года.

По словам активиста, проводимый сотрудниками ФСБ обыск продлился более трех часов. По его завершению следователи изъяли у его родителей компьютер и флешку. В постановлении об обыске говорится, что оно связано с делом об оправдании терроризма.

По утверждениям правозащитника, следователей интересует, был ли он знаком с юношей, который устроил взрыв в Архангельске. Сам активист это отрицает и настаивет на том, что об этом деле он знает только из прессы.