Сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения до 28 июля

Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
В московском суде параллельно прошли два судебных заседания. На одном из них меру пресечения избирали Кристине и Ангелине Хачатурян, на другом их младшей сестре Марии, которая на момент убийства была несовершеннолетней.
Всем сёстрам запрещено выходить из дома c семи вечера до семи утра, пользоваться интернетом и общаться с людьми, причастными к их делу. Изначально девушки находились в СИЗО, но позднее суд смягчил им меру пресечения на "запрет определённых действий".
14 июня сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, было постановлено судить девушек по самой тяжкой из возможных статей — убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.
- Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома на Алтуфьевском шоссе, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр активисты проводят одиночные пикеты в Москве.
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