Сёстрам Хачатурян продлили меру пресечения до 28 июля

Басманный суд Москвы продлил до 28 июля меру пресечения сёстрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве своего отца. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В московском суде параллельно прошли два судебных заседания. На одном из них меру пресечения избирали Кристине и Ангелине Хачатурян, на другом их младшей сестре Марии, которая на момент убийства была несовершеннолетней.

Всем сёстрам запрещено выходить из дома c семи вечера до семи утра, пользоваться интернетом и общаться с людьми, причастными к их делу. Изначально девушки находились в СИЗО, но позднее суд смягчил им меру пресечения на "запрет определённых действий".

14 июня сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, учтённых следователями, было постановлено судить девушек по самой тяжкой из возможных статей — убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.