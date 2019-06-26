Жители Гонконга обратились к G20 с призывом "освободить" город

Жители Гонконга организовали очередную акцию с целью добиться отмены законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Об этом сообщает агентство Reuters. Протестующие вышли к консульствам ряда стран с просьбой повлиять на руководство КНР во время предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

Участники митинга несли плакаты с надписью "Пожалуйста, освободите Гонконг" на языках стран, к консульствам которых они направлялись. Сообщается, что появились транспаранты в том числе на английском, немецком и русском языках. Протестующие вышли к представительствам как минимум 16 годударств, передаёт Reuters.

Придя к консульству США, жители Гонконга передали петицию к президенту Дональду Трампу. В письме они призвали его попросить председателя КНР Си Цзиньпина поддержать отмену законопроекта об экстрадиции и способствовать независимому расследованию действий полицейских, которые разгоняли акции протеста в городе.

Перед консульством Великобритании вышедшие на митинг развернули транспаранты с призывом "освободить Гонконг от китайской колонизации". Сам город был колонией Соединённого королевства вплоть до 1997 года.

Участники акции, на которых ссылается Reuters, заявили о готовности продолжать протесты, пока руководство города отказывается полностью отозвать спорный законопроект.