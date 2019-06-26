Жители Гонконга обратились к G20 с призывом "освободить" город

Жители Гонконга организовали очередную акцию с целью добиться отмены законопроекта об экстрадиции в материковый Китай. Об этом сообщает агентство Reuters. Протестующие вышли к консульствам ряда стран с просьбой повлиять на руководство КНР во время предстоящего саммита "Большой двадцатки" в Осаке.
Участники митинга несли плакаты с надписью "Пожалуйста, освободите Гонконг" на языках стран, к консульствам которых они направлялись. Сообщается, что появились транспаранты в том числе на английском, немецком и русском языках. Протестующие вышли к представительствам как минимум 16 годударств, передаёт Reuters.
Придя к консульству США, жители Гонконга передали петицию к президенту Дональду Трампу. В письме они призвали его попросить председателя КНР Си Цзиньпина поддержать отмену законопроекта об экстрадиции и способствовать независимому расследованию действий полицейских, которые разгоняли акции протеста в городе.
Перед консульством Великобритании вышедшие на митинг развернули транспаранты с призывом "освободить Гонконг от китайской колонизации". Сам город был колонией Соединённого королевства вплоть до 1997 года.
Участники акции, на которых ссылается Reuters, заявили о готовности продолжать протесты, пока руководство города отказывается полностью отозвать спорный законопроект.
- Саммит G20 пройдет 28 и 29 июня в японском городе Осака. В нём примут участие лидеры двадцати крупнейших экономик мира. В группе G20 представлены в том числе США, Россия, Франция, КНР, Индия, Япония и Мексика.
- Протесты в Гонконге продолжаются из-за намерения властей автономного региона разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении закона, в материковый Китай. Критики законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
- После массовых протестов власти Гонконга приостановили работу над законопроектом, но не прекратили её полностью. Это привело к новым протестам. В середине июня, как писали СМИ, на улицы вышли около двух миллионов человек.
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