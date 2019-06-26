Украина заявила о начале отвода подразделений в Луганской области

Командование Объединённых сил украинской армии в зоне конфликта на востоке Страны заявило о начале первого этапа отвода подразделений под наблюдением ОБСЕ. Об этом в Фейсбуке сообщил штаб Объединённых сил Украины.

По данным командования, операция касается войск, находящихся на линии соприкосновения недалеко от Станицы Луганской, в Луганской области. Миссия ОБСЕ, по словам военных, наблюдала за отводом со стороны украинской армии и со стороны сепаратистов. Сообщается, что в операции лично принимал участие глава штаба Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский.

При этом пока неизвестно о действиях войск так называемой "ЛНР". Командующий объединёнными силами Украины не смог подтвердить, что пророссийские сепаратисты также отвели технику и солдат на позиции, установленные миссией ОБСЕ. Сообщений по этому поводу пока также не поступало от руководства сепаратистов.

Как пишет издание "Украинская правда", в ближайшие дни в Минске пройдёт заседание трёхсторонней контактной группы, на которое должен приехать представитель президента Украины Леонид Кучма. Одним из условий Минских соглашений был отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения.

Также стороны конфликта договорились об отводе войск в Станице Луганской, однако миссия ОБСЕ до сих пор не констатировала успехов в реализации этого плана. По состоянию на конец 2018 года, стороны конфликта приступали к операции не менее 70 раз, но каждый раз эти попытки срывались.