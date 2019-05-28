Неуважение по-смоленски. Протокол за украинскую кричалку о Путине

Пятым в истории России фигурантом административного дела по статье о "неуважении к власти" стал житель Смоленска Сергей Командиров. Он же стал первым, кто поплатился за использование в интернете картинки со словосочетанием "Путин – *****", кричалкой, ставшей популярной в Украине после победы Майдана и начала войны на востоке страны.

С момента вступления в силу нового закона, позволившего властям карать граждан за негативные высказывания в свой адрес, два человека были оштрафованы за это правонарушение на 30 тысяч рублей, еще трое, включая Командирова, ждут судов. Радио Свобода беседовало со всеми фигурантами дел по новой статье, не считая ближайшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова – на него составили протокол, когда он уже был задержан по другому делу. Поговорили мы и с Сергеем Командировым, который и ранее подвергался административным взысканиям в связи со своей оппозиционной деятельностью.

Все пять дел – из-за фраз про Путина

Первым оштрафованным по ч. 3 статьи 20.1 Кодекса об административных нарушениях 22 апреля стал житель Малой Вишеры Юрий Картыжев, написавший на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" фразу "Путин – сказочный *******". Слово "сказочный" с тех пор стало мемом в российском сегменте интернета, а его использование – образцовым примером эзопова языка. С помощью этого слова недовольные российским президентом или другими представителями властей пользователи выражают отныне свои эмоции, не рискуя быть оштрафованными.

14 мая в Ярославле суд оштрафовал местного жителя Кирилла Попутникова (интервью с ним читайте здесь). Попутников случайно проезжал мимо Управления МВД по Ярославской области на следующее утро после того, как неизвестный написал на фасаде здания словосочетание "Путин – *****" (самого автора граффити задержали и будут судить по уголовной статье "Вандализм"). Он сфотографировал надпись и выложил ее у себя в фейсбуке, за что и поплатился – так же как несколько ярославских СМИ, которые после блокировки своих сайтов Роскомнадзором были вынуждены удалить эту фотографию.

Еще два человека, на которых были составлены протоколы по ч. 3 статьи 20.1 административного кодекса, пока только ждут суда. Это житель села Верховажье Вологодской области Юрий Шадрин, написавший на своей страничке "ВКонтакте" фразу "Путин ******** реальный, а не сказочный" (интервью Радио Свобода с Шадриным читайте здесь). Ждет суда по этой статье и ближайший соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков, задержанный в Москве 21 мая по другому делу. Причиной стал твит Волкова, в котором он опубликовал видеозапись суда над Юрием Картыжевым, сопроводив ее все той же фразой "Путин – сказочный *******".

Сергей Командиров из Смоленска, ставший пятым обвиненным в "неуважении к власти", был активным сторонником Алексея Навального, но сейчас говорит, что немного охладел к нему после того, как тот промолчал об истории отчисления Командирова из вуза за оппозиционную деятельность.

Уже после составления протокола по новой статье Сергей Командиров из принципа еще раз опубликовал у себя на страничке картинку, ставшую причиной административного дела: на ней фотография Владимира Путина помещена в рамку в цветах украинского флага и сопровождена подписью "Знает каждый гражданин, кто ***** №1". Слово, закрытое звёздочками, пришло в Россию из Украины, где им называл российского президента даже исполняющий обязанности министра иностранных дел.

Несмотря на появление новой статьи в КоАП, карающей за подобные слова в адрес представителей российской власти, постов с нецензурными словами в их адрес после вступления в силу закона меньше не стало. Пользователи соцсетей даже запустили флешмоб, в рамках которого стали специально "оскорблять власть", но применяется эта статья пока очень избирательно. Сергей Командиров рассказывает Радио Свобода свою историю и предполагает, что до массовых штрафов по ч. 3 статьи 20.1 дело так и не дойдет.

"Катализатором для меня стали события на Украине"

– Какие эмоции вы испытываете, став очередным, пятым фигурантом административного дела о "неуважении к власти"?

– Не знаю. Я просто был на работе, варил кофе (я бариста), звонит участковый, говорит, так-то и так-то, нужно написать объяснение. Я почему-то сразу подумал, что это 282-я (статья уголовного кодекса "Возбуждение ненависти", по которой часто возбуждают уголовные дела против оппозиционеров. – Прим. РС), хотя они позвонили, а не пришли домой с обыском, как обычно бывает в таком случае. Эмоции? Когда мы пришли с участковым в ОВД, сели, стали бумажки какие-то заполнять, я смотрю – у него листок, а на нем написано "статья 282 УК РФ". У меня в этот момент руки, конечно, немного затряслись, я постиг некий "русский дзен". Было чуть-чуть страшненько, но я был к этому готов. Если бы я не был готов, я бы тогда вообще в интернете ничего не писал. Сейчас в интернете могут всех и за все осудить.

– За какой именно пост или комментарий вас хотят наказать?

– Есть такая группа [в социальной сети "ВКонтакте"] "Требуем ответов – Смоленск", она вещает уже два года. Там был пост о неуважении к власти, и я оставил под ним комментарий с картинкой Путина. Путин в такой "солнцеликой" обработке, и написано: "Знает каждый гражданин, кто ***** номер один". Я еще тогда подумал: ну, если и это наших "эшников" (сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России. – Прим. РС), которые меня особенно "любят", не спровоцирует… Но они все-таки "подгорели" и решили возбудить административное дело.

– Путин на этой картинке нарисован на фоне цветов украинского флага, это изначально украинская картинка.

– Да, это пошло из Украины, я именно в конце 2013 года в этой теме и начал "вариться". Именно тогда у меня впервые и начало развиваться критическое мышление, я стал активно познавать, что такое информационная война, и следить за этими событиями. Путин аннексировал Крым, ввел войска и так далее.

– Как вы относитесь к политике Путина по отношению к Украине?

– Это аннексия, это скрытая война, вернее, даже не "скрытая", она то есть, то её "нет", такая "война Шрёдингера". Путинская политика по отношению к Украине – это война. Сколько уже прошло? 5 лет? Погибло много украинцев, восточная Украина не уничтожена, но подорваны жизни десятков тысяч людей. Это ужасно, я выступаю против этого, и это одна из главных причин, почему я не поддерживаю Путина. Я всю жизнь не особо это осознавал, но почему вообще даже его портреты вешают в кабинетах? Мое детство идет, потом наступает средний возраст, Путин говорит "будет лучше", но по факту ничего не происходит. Все это как-то подсознательно у меня в голове формировалось, но катализатором стали события на Украине.

– Уже после того, как на вас составили протокол за "неуважение к власти", вы еще раз опубликовали эту картинку у себя на страничке "ВКонтакте". Зачем?

– В информационных целях, чтобы люди видели, что это вообще за картинка. Почему нет? Заодно посмотрим, не пробьется ли очередное дно: не будет ли еще одного протокола за новость о первом протоколе.

– Будете ли вы добровольно оплачивать штраф, если вам его присудят?

– У меня абсолютно нет средств его оплачивать. Я буду обращаться за помощью в сборе средств, в "Агору" (правозащитная организация, первой сообщившая об административном деле в отношении Командирова. – Прим. РС). Посмотрим, что будет. Может, они вообще отменят протокол, скажут: "Ну, вообще-то, мы тоже латентно против Путина". Конечно, такого не будет. Потом, после новости о присуждении штрафа, я обращусь в "Агору" и к остальным, кто потенциально может мне помочь. Я же не только за себя, я борюсь не только за свои права и свободу, но за права и свободу людей.

– Я задаю этот вопрос всем фигурантам дел по новой статье "об оскорблении власти": возымеет ли она действие? Ни одному человеку в российской глубинке не под силу платить 30, 100 тысяч рублей штрафа, а не платить – значит становиться заложником системы, получать запрет на выезд, другие проблемы. Сейчас в интернете можно найти тысячи постов, которые попадают под эту статью. Будут ли массовыми штрафы?

– А какой я по счету, не помню?

– Пятый из тех, на кого составлен протокол, оштрафованы пока двое.

Есть два сценария: первый – выдергивать самых активных, таких как я. Второй – есть какое-нибудь село, там сидит мент и думает, чем бы заняться? О, новая статья!

– Я думаю, каждый человек должен побуждать других это делать. Надо, чтобы весь интернет кишел такими постами. Тогда эта статья будет применяться только в исключительных случаях, к активистам. Есть два сценария: первый – выдергивать самых активных, таких как я. Второй – есть какое-нибудь село, там сидит мент и думает, чем бы заняться? О, новая статья! А давайте попробуем пошарить по страницам наших селян? Находит там мемас с Путиным и оформляет ч. 3 статьи 20.1. Я думаю, так и будет продолжаться. Массовых дел не будет.

– На днях ВЦИОМ зафиксировал рекордное падение уровня доверия к Путину. Связываете ли вы этот факт и "закон о неуважении к власти", за нарушение которого вас хотят оштрафовать?

– Рейтинг Путина действительно падает, потому что ведется агитационная работа. Это цепная реакция, "эффект бабочки", когда какое-то мелкое действие, условно говоря, может сагитировать 10 тысяч человек против Путина.

– В апреле прошлого года вас отчислили из института – как вы считаете, за поддержку Алексея Навального. Чем закончилась та история? Она имела какое-то продолжение?

– Конечно, имела. Расскажу вкратце, как я вообще пришёл в смоленскую политику. В 2017 году я увидел, что 26 марта будет шествие. Я раздавал листовки, шел впереди всей толпы. "Я могу что-то сделать" – для меня это было самое главное, я решил, что чем больше листовок я раздам, тем больше шанс, что это что-то в ком-то пробудит. Дальше в Смоленске открылся штаб Навального, я в него вступил. В 2018 году я просто гулял с шариком, это было 15 марта, мы раздавали листовки. Нас задержали, был суд, во время суда я узнал, что меня хотят отчислить. Мне сказали, что если я оплачу штраф, то не отчислят. Я оплатил, но меня все равно отчислили. 5 мая, когда снова была всероссийская акция протеста, я сделал упор на распространение информации о ней, потому что делать это в Смоленске некому. Я был фактически единственным, кто делал качественные фотографии протестных акций, писал об их подготовке. И вот, мы идем, я фотографирую, и тут я решаю выступить на митинге, сказав в мегафон о своем отчислении. И за это меня тоже судили. Абсурд: меня отчислили за прогулку с шариком, а второй раз судили за то, что я об этом рассказал на митинге. За прогулку мне назначили 20 часов обязательных работ, которые я успешно прошел в сентябре, а за выступление – 10 тысяч рублей, который оплатил штаб Навального. Оба моих дела уже оспорены в ЕСПЧ. В сентябре я восстановился в РАНХиГС, где я учился, но оттуда ушел в другой вуз на дистанционное обучение. Хотя я в этом обучении не вижу смысла, российское высшее образование – это говно. Пришел, заплатил деньги – сдал сессию. Никаких знаний ты там не получаешь. Единственный момент, который меня смутил в истории с мои отчислением, это то, что его никак не осветил Навальный, несмотря на то что я ходил с его шариками, раздавал его листовки, участвовал в жизни его штаба в Смоленске. Это меня немного повергло в сомнение, а не лицемерен ли он? Почему он об этом хотя бы не упомянул в своем эфире? Лишь федеральный штаб Навального сделал репост новости о моем отчислении со страницы смоленского штаба. Я в целом стал меньше в его движухе участвовать, потому что, скажем так, пользы от этого немного. Он молодец, конечно, что поддерживает оппозиционный настрой, занимается профсоюзной деятельностью, но я больше придерживаюсь того, что говорит Дима Иванов, kamikadzedead (популярный видеоблогер. – Прим. РС). Он предлагает действие, а не размусоливание: перекрывать трассы, выходить, не молчать. Недавно у нас еще была лекция Светова (Михаил Светов, активист Либертарианской партии России. – Прим. РС), я ему задал тот же вопрос: "А что вообще делать?" Он сказал, что лучшее, что могут делать люди, – это что-то делать, а не просто сидеть на диване.