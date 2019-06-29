Гражданин и христианин. Эфир в 19:32

Какими должны быть отношения между гражданским обществом и религиозным? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят главный редактор журнала «Civitas. Вестник гражданского общества» Римма Поляк и религиовед Инна Карезина. Эфир в 19:32.
Какими должны быть отношения между гражданским обществом и религиозным? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят главный редактор журнала «Civitas. Вестник гражданского общества» Римма Поляк и религиовед Инна Карезина. Эфир в 19:32.
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