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С христианской точки зрения

Гражданин и христианин. Эфир в 19:32

Открытие парка "Зарядье" в Москве

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Какими должны быть отношения между гражданским обществом и религиозным? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят главный редактор журнала «Civitas. Вестник гражданского общества» Римма Поляк и религиовед Инна Карезина. Эфир в 19:32.

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