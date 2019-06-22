Религия как агрессия, агрессия как религия. Эфир в 19:32

Вера или неверие помогают обуздать агрессивность человека? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят психологи: агностик Александр Колмановский и православный Борис Херсонский. Эфир в 19:32.
Вера или неверие помогают обуздать агрессивность человека? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят психологи: агностик Александр Колмановский и православный Борис Херсонский. Эфир в 19:32.
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