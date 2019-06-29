Душа машины. Эфир в 18:05

На наших глазах идет сближение человека и машины. С одной стороны, искусственный интеллект выполняет все больше творческих задач и учится кодировать эмоции. С другой – люди все чаще впускают в себя цифровые импланты и нейроинтерфейсы. Сможет ли когда-нибудь машина воспроизвести сознание и стать личностью? Останемся ли мы сами собой, если превратим свое тело в набор микрочипов?

В эфире Оксана Мороз, культуролог, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС, доцент Шанинки, и Дарья Радченко, цифровой антрополог, старший научный сотрудник ШАГИ ИОН РАНХиГС, зам. руководителя Центра городской антропологии КБ Стрелка. Эфир в 18:05.