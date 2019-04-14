Мораль беспилотника. Эфир в 21:05

По мере того как на улицах появляется все больше биспилотных автомобилей, а в небе все больше дронов, неизбежен рост числа происшествий с ними. Машине придется делать выбор: спасать водителя или пешеходов, в какую группу пешеходов въезжать и так далее. Как научить автопилот делать моральный выбор, и есть ли вообще универсальная этика, которую мы можем заложить в машину?

Эту тем обсуждают Леонид Голованов, журналист, заместитель главного редактора журнала «Авторевю», и Валерий Анашивли, философ, главный редактор журнала «Логос». Эфир в 21:05.