Эволюция мозга. Эфир в 21:05

Все более интенсивный информационный поток ставит новые вызовы перед нашим мозгом, который сформировался еще в пещере кроманьонца 40 тысяч лет назад. Как мозг справляется с информационной перегрузкой, и нужны ли ему помощники в виде нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ)? Но что такое ИИ - "расширение" мозга, новый этап эволюции человека или самостоятельная сущность?

Гости программы - психофизиолог Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ, и протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат физико-математических наук, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, ди⁠ректор Научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Эфир в 21:05.