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Археология. Будущее

Эволюция мозга. Эфир в 21:05

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Следующий шаг - искусственный интеллект?

Все более интенсивный информационный поток ставит новые вызовы перед нашим мозгом, который сформировался еще в пещере кроманьонца 40 тысяч лет назад. Как мозг справляется с информационной перегрузкой, и нужны ли ему помощники в виде нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ)? Но что такое ИИ - "расширение" мозга, новый этап эволюции человека или самостоятельная сущность?

Гости программы - психофизиолог Александр Каплан, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов биологического факультета МГУ, и протоиерей Кирилл Копейкин, кандидат физико-математических наук, доцент Санкт-Петербургской духовной академии, ди⁠ректор Научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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