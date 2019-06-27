Перестройка подмосковского города Сергиев Посад в "столицу православия" обойдётся бюджету в 140 миллиардов рублей. В такую сумму мэр города Михаил Токарев оценил реализацию стратегии развития города, подготовленную по заказу государственной компании "Дом.РФ". Поддержать её Русская православная церковь попросила президента страны Владимира Путин, утверждают источники газеты "Ведомости".

Стратегия была разработана КБ "Стрелка" за 300 миллионов рублей, утверждает газета. Проект предполагает перестройку центра города и деление его на духовную и административную части. Все расположенные в городе госучреждения, — от мэрии, до пожарной части и управления ФСБ, — планируется переселить в новый деловой центр. На их месте должны быть построены здания для церкви — в том числе православные культурные центры, музей, богословская библиотека, дом приёмов для патриарха и здание церковного суда.

План развития предполагает строительство в городе нового аэропорта, способного принимать бизнес-джеты, строительство нового объезда через город и транспортно-пересадочного узла, объединяющего железнодорожный и автовокзалы.

В планы внесено так же строительство 800 тысяч квадратных метров жилья, супермаркетов, школ, аптек и спортивных площадок, объединённых в 11 новых районов. В то же время стоимость реконструкции города — это пятая часть всего бюджета Московской области, — напомнила "Ведомостям" эксперт, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По её словам, авторы концепции могли рассчитывать на набожность высоких начальников, но у Московской области есть и другие нерешённые вопросы.