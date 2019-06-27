Израиль заявил о причастности России к перебоям в работе GPS

Израильские эксперты считают Россию виновной в перебоях в работе системы GPS в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на управление аэропортов Израиля.

Технические неполадки наблюдаются на протяжении последнего месяца в районе международного аэропорта Бен-Гурион, пишет издание. Из-за них пилоты регулярно не могут пользоваться системой GPS, которая помогает совершать посадки и взлёты. При этом проблемы якобы появляются только в воздухе и не касаются наземных систем управления полётов. Правительство Израиля заявляло, что вместо GPS используются альтернативные системы, которые обеспечивают безопасность движения воздушных судов.

По данным израильских экспертов, перебои связаны с деятельностью российских вооружённых сил в Сирии. С используемой Россией авиабазы Хмеймим якобы предпринимаются попытки помешать полётам американских беспилотников. Службы безопасности Израиля называют эту деятельность элементом "электронной войны" России в Сирии.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире местной радиостанции назвал эти обвинения "лживыми новостями", которых "нельзя воспринимать серьезно", пишет Haaretz.

Как отмечает издание, руководство Израиля продолжает переговоры с Россией по сотрудничеству в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Во вторник в Иерусалиме прошли трёхсторонние консультации между советниками по нацбезопасности лидеров США и Израиля, в них также участвовал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.