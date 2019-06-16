Будущее израильское поселение на Голанах названо именем Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 16 июня открыл памятный знак на месте, где в скором времени, по его замыслу, должно вырасти поселение, названное "Трамповы высоты".

Новый город появится на оккупированных Израилем Голанских высотах. Эта территория в марте 2019 года была официально признана Дональдом Трампом как суверенная территория Израиля. Основание Трамповых высот – ещё один знак расцвета израильско-американских отношений, отмечается в публикации The Washington Post.

Голанские высоты представляют собой горное плато вулканического происхождения, простирающееся на восток от Тивериадского озера и долины Ху́ла, и далее, вглубь Сирии. Большая его часть находится на высоте более одной тысячи метров над уровнем моря. Площадь занятой Израилем территории Голанских высот около 1150 квадратных километров при длине 60 километров и средней ширине 25 километров. Эта территория была формально аннексирована Израилем в 1981 году. Большинство государств не признают суверенитета Израиля над Голанами.