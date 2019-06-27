Аспиранта МГУ Азата Мифтахова оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса "Единой России". Таким образом, он останется в СИЗО минимум до 7 августа.

Суд принял сторону прокурора, который утверждал, что Мифтахов склонен к совершению преступления, может скрыться, а также уничтожить доказательства по своему уголовному делу. Кроме того, сторона обвинения заявила, что обвиняемым были куплены билеты за границу.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина, в свою очередь, отметила, что эти билеты не были предоставлены суду, более того – в предполагаемую дату покупки Мифтахов находился в изоляторе временного содержания и никак не мог их купить.