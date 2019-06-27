Аспиранта МГУ Азата Мифтахова оставили в СИЗО

Мосгорсуд признал законным арест аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса "Единой России". Таким образом, он останется в СИЗО минимум до 7 августа.
Суд принял сторону прокурора, который утверждал, что Мифтахов склонен к совершению преступления, может скрыться, а также уничтожить доказательства по своему уголовному делу. Кроме того, сторона обвинения заявила, что обвиняемым были куплены билеты за границу.
Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина, в свою очередь, отметила, что эти билеты не были предоставлены суду, более того – в предполагаемую дату покупки Мифтахов находился в изоляторе временного содержания и никак не мог их купить.
- Аспирант мехмата МГУ, 25-летний Азат Мифтахов, был задержан 1 февраля в Балашихе. Его заподозрили в изготовлении самодельной бомбы и арестовали. В изоляторе Мифтахов жаловался на пытки.
- 7 февраля Мифтахова отпустили без предъявления обвинений, но почти сразу задержали вновь, уже по новому делу – о хулиганстве. Теперь аспиранта подозревают в том, что в ночь на 31 января 2018 года он разбил окно в офисе "Единой России" в Ховрине и кинул внутрь дымовую шашку. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
- Мифтахов вину не признаёт и считает дело против него сфабрикованным. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.
- В июне родственников Мифтахова вызывали в полицию, а также беседовали с ними по телефону, призывая "прекратить общаться с общественниками". Со слов родных аспиранта, полицейские сказали им, что отпустили бы Мифтахова в обмен на показания на "нужных людей".