Телеканал "Россия 1" отменил программу Малахова о деле сестер Хачатурян

Телеканал "Россия 1" без объяснения причин отменил программу Андрея Малахова "Прямой эфир" о деле сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщила в фейсбуке активистка Дарья Серенко, которая должна была участвовать в передаче 27 июня.

При этом передачи с участием племянника убитого Михаила Хачатуряна Арсена, который, по словам активистки,"продолжает очернять сестер" и якобы заинтересован в имуществе их отца, не отменяли. Она также предположила, что на отмену программы могла повлиять публикация telegram-каналом Mаsh первых показаний сестер Хачатурян.

Активистка отметила, что 27 июня отменили и другие программы о сестрах Хачатурян — "На самом деле" на Первом канале и "Место встречи" на НТВ. Передачу "Время покажет" на Первом канале записали, но сделали так, чтобы на эфир не успела одна из участниц. Для этого три раза меня время записи, рассказала Серенко.

Активистка считает, что "где-то происходит давление и запугивание, идёт война за общественное мнение".

Ранее власти Москвы не разрешили провести в центре города марш в защиту сестёр Хачатурян и всех жертв домашнего насилия. Мэрия предложила площадку в районе Люблино. Организаторы считают, что власти хотят "загнать" шествие "подальше от глаз и ушей общественности".