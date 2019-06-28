Телеканал "Россия 1" отменил программу Малахова о деле сестер Хачатурян

Телеканал "Россия 1" без объяснения причин отменил программу Андрея Малахова "Прямой эфир" о деле сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца. Об этом сообщила в фейсбуке активистка Дарья Серенко, которая должна была участвовать в передаче 27 июня.
При этом передачи с участием племянника убитого Михаила Хачатуряна Арсена, который, по словам активистки,"продолжает очернять сестер" и якобы заинтересован в имуществе их отца, не отменяли. Она также предположила, что на отмену программы могла повлиять публикация telegram-каналом Mаsh первых показаний сестер Хачатурян.
Активистка отметила, что 27 июня отменили и другие программы о сестрах Хачатурян — "На самом деле" на Первом канале и "Место встречи" на НТВ. Передачу "Время покажет" на Первом канале записали, но сделали так, чтобы на эфир не успела одна из участниц. Для этого три раза меня время записи, рассказала Серенко.
Активистка считает, что "где-то происходит давление и запугивание, идёт война за общественное мнение".
Ранее власти Москвы не разрешили провести в центре города марш в защиту сестёр Хачатурян и всех жертв домашнего насилия. Мэрия предложила площадку в районе Люблино. Организаторы считают, что власти хотят "загнать" шествие "подальше от глаз и ушей общественности".
- Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, где он жил с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали вину.
- 14 июня сёстрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции. Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, их намерены судить по самой тяжкой из возможных статей – убийство группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от 8 до 20 лет колонии.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал дочерей как рабынь. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны Михаила Хачатуряна. В защиту сестёр активисты проводят одиночные пикеты в Москве.
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