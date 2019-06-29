Бей своих. Андрей Мальгин – о логике разнообразных запретов

Чего хочет Путин добиться от Грузии, запретив россиянам в разгар туристического сезона поездки в Грузию? Этого не понимает никто. Хочу напомнить вот что: однажды Путин оставил Грузию без газа. Это случилось в 2006 году. То есть просто взял и полностью выключил. Перед зимним сезоном. И грузины всю зиму просидели дома в шубах. Какие-то буржуйки устанавливали. Короче, настрадались. Российское телевидение с удовольствием показывало Нани Брегвадзе, которая, нахохлившись, сидела дома в шубе, и Вахтанга Кикабидзе, у которого во время интервью шёл пар изо рта.

Результат был ожидаемым: Грузия полностью отказалась от услуг "Газпрома". Стала покупать азербайджанский газ, который оказался дешевле российского. И по сей день грузинский рынок для "Газпрома" потерян. Уже в 2007 году 90% газа стало поступать в Грузию из Азербайджана, а 10% – это была натуральная оплата за транзит российского газа в Армению. Могли бы и этого не делать, но решили не подводить армян. А с прошлого года Грузия потребовала от "Газпрома" оплачивать транзит деньгами, и "Газпром", кряхтя, согласился.

Согласно официальным данным, в 2018 году потребности Грузии составили около 2,689 млрд кубометров газа. Из них 2,679 млрд кубометров газа (99,65% от общего объема) обеспечил Азербайджан, а оставшиеся объемы покрыла местная добыча. Что выиграл от этого "Газпром"? Ничего. Обидчивость Путина обошлась ему в копеечку.

Сейчас от подобной обидчивости пострадала российская туристическая и авиационная отрасли. Убытки исчисляются миллиардами рублей. А вот неизбежные потери туристической отрасли Грузии, по всем расчетам, будут восстановлены к следующему сезону. Свято место пусто не бывает, и уже сейчас грузины занялись активной пропагандой своего туристического продукта за рубежом. То, до чего не доходили руки раньше (россияне ехали и ехали), будет сделано теперь.

Надо сказать, что в отношениях с Грузией обидчивое российское руководство наступает на одни и те же грабли не в первый раз. И даже не во второй. Например, лет 10–15 назад Россия в одностороннем порядке приостанавливала авиационное, автомобильное, морское, железнодорожное и даже почтовое сообщение с Грузией. Характерно, что каждый раз, когда объявлялась очередная блокада Грузии, это объяснялось сугубо хозяйственными, но, не дай бог, не политическими причинами. То вдруг резко падало качество грузинского вина. То переставала отвечать строгим российским нормам грузинская минеральная вода. А о мандаринах и чае и говорить нечего – их забраковали раз и навсегда.

То вдруг в Федеральной аэронавигационной службе выявлялась просроченная задолженность грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание, и тут же принималось решение прекратить авиасообщение с Грузией (забавно, что из-за грузинской задолженности с 3 октября 2006 года были прекращены полеты не только грузинских авиаперевозчиков, но и российских). То неожиданно "Российские железные дороги" объявляли о прекращении пассажирского движения в сторону Грузии "из-за резкого снижения пассажиропотока". То из-за каких-то непонятных "злоупотреблений" Почта России переставала принимать сначала посылки и бандероли, потом денежные переводы в Грузию.

А то вдруг Федеральная миграционная служба начинала проводить облавы на улицах, и – вот как странно! – в эти сети попадались исключительно "нарушившие режим пребывания" грузины. МЧС было столь любезно, что, забросив другие свои дела, выделило несколько самолетов для срочной отправки (безо всякого суда) на родину сотен грузинских гастарбайтеров.

Путин продолжит бить своих, чтобы чужие боялись. Свои всё стерпят

Российская сторона все эти годы отказывалась называть подобные меры "санкциями". Хотя тогдашний председатель международного комитета Совета Федерации Михаил Маргелов заявлял, что эти меры принимаются для "приведения грузинского руководства в чувство", чтобы "затем наладить конструктивный диалог". А Сергей Лавров прямо объявлял: "Грузинское руководство должно понять, что нельзя оскорблять Россию, в то время как здесь работают и кормят свои семьи тысячи граждан Грузии. Нельзя кормиться от России и оскорблять Россию".

В период обострений кремлевских обид по российским школам рассылались циркуляры, требующие составлять списки учеников с грузинскими фамилиями. Некоторые директора поняли это так, что надо от таких учеников избавляться, и их начали исключать под разными предлогами. Или вдруг Шахматная федерация России приняла решение не направлять команду на юношеский чемпионат мира в Батуми, где собрались более тысячи молодых спортсменов из 50 стран мира. Объяснялось это якобы полученными от родителей спортсменов письмами, в которых они выражали беспокойство за безопасность своих детей. Кто в итоге пострадал? Эти самые дети, но никак не Грузия.

А уж сколько раз МИД РФ призывал россиян воздержаться от поездок в Грузию, не сосчитать! На этот раз дорогие россияне пострадали особенно жестко: им запретили поездки фактически в разгар туристического сезона. Разделят ли эти россияне праведный гнев своего обидчивого лидера? Сомневаюсь. Тем более на этот раз им даже толком не объяснили, на что именно он обиделся. Неужели россияне не замечают, что от обид их начальства прежде всего страдают они сами?

Логика запретов удивительна. Вроде бы должны быть наказаны обидчики, но каждый раз удар приходится по своим. Вы запретили въезжать нашим взяточникам из "списка Магнитского" – мы запретим нашим сиротам переезжать к вам. Вы объявили санкции против Крыма – мы запретим нашим людям есть ваши продукты. Вы ходите по Тбилиси с плакатами против Путина – мы запретим нашим туристам у вас отдыхать, рейсы отменим, а кто уже туда приехал – прервем им отпуск и эвакуируем.

Ну что ж, сделаем вывод: раз никто не возмущается, значит так и надо. Путин продолжит бить своих, чтобы чужие боялись. Свои всё стерпят.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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