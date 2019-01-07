Украина подала иск в ЕСПЧ из-за захвата кораблей в Керченском проливе

Украина направила в Европейский суд по правам человека иск в отношении России из-за задержания украинских военных моряков у берегов аннексированного Крыма. Киев требует признать их арест и содержание в СИЗО незаконными. Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля, которые пытались перебраться в Мариуполь через Керченский пролив. По версии российских властей, экипаж принял незаконное решение войти в территориальные воды России у берегов Крыма. Украина в свою очередь заявляет, что по действующему договору между Россией и Украиной с 2003 года украинские суда вправе находиться в территориальных водах России в Черном море.

24 украинских военных моряка были арестованы и помещены в московское СИЗО. Их обвиняют в нарушении государственной границы России. Сами моряки объявили себя военнопленными.