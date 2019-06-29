Министр экономического развития России Максим Орешкин раскритиковал Центробанк за аналитическую записку, в котором рост российской экономики объясняется необеспеченными потребительскими кредитами.

"Я думал, в ЦБ лучше с макроэкономикой. Интересная получается логика: чем сильнее загоним население в долговую яму, тем лучше", — написал политик в своём фейсбуке. В комментариях у него началась дискуссия, в которой он заявил, что выдача необеспеченных кредитов бедным только усугубляет экономическую ситуацию.

Заявление о росте экономики за счёт кредитов содержится в аналитическом докладе регулятора. По мнению аналитиков ЦБ, рост ВВП в России снизился бы до нуля, если бы не увеличение числа кредитов.