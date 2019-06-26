Средний класс заплатил за Крым?

Доля живущих «по-европейски» с 2013 года упала с 37 до 30%. В чем причина? Об этом говорит исследование Альфа-банка.

В чем причина? Платит ли средний класс за внешнюю политику Путина? Приводит ли к углублению кризиса экономический курс правительства Дмитрия Медвдева? Готов ли житель крупного города он терпеть падение жизненного уровня дальше? Проявится ли недовольство на выборах в сентябре 2019 года?

Ситуацию в России обсуждают политолог и георграф Дмитрий Орешкин, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, социолог, глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 июня в 19:05