Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Средний класс заплатил за Крым?

Смотреть комментарии

Доля живущих «по-европейски» с 2013 года упала с 37 до 30%. В чем причина? Об этом говорит исследование Альфа-банка.

В чем причина? Платит ли средний класс за внешнюю политику Путина? Приводит ли к углублению кризиса экономический курс правительства Дмитрия Медвдева? Готов ли житель крупного города он терпеть падение жизненного уровня дальше? Проявится ли недовольство на выборах в сентябре 2019 года?

Ситуацию в России обсуждают политолог и георграф Дмитрий Орешкин, главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова, социолог, глава фонда ИНДЕМ Георгий Сатаров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 26 июня в 19:05

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG