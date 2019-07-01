Япония с 1 июля возобновляет коммерческий промысел китов

Япония с 1 июля впервые за 30 лет возобновляет охоту на китов в коммерческих целях. Согласно установленной квоте японским китобоям разрешено добыть до конца этого года 227 китов трех видов.

Возобновление китобойного промысла стало возможным после выхода Японии в декабре из Международной китобойной комиссии (IWC), в которую она входила с 1951 года. Мораторий на коммерческий вылов китов поддерживался с 1982 года. В этот период убой китов велся только в научных целях за пределами японской экономической зоны.

Экологи утверждают, что Япония ведет коммерческий промысел китов, лишь прикрываясь научными исследованиями. Мораторий на лов китов в коммерческих целях был введен более тридцати лет назад – в связи с серьезным сокращением популяции этих морских млекопитающих. Исключение делается лишь для коренных народов территорий, где исторически добывали китов, и для научных исследований. Сегодня кроме Японии выловом китообразных в мировом океане занимаются лишь, в разной степени, Норвегия, Исландия, Фарерские острова и Гренландия, а также, крайне минимально, малые народы США, Канады, России и Индонезии.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а с коммерческими целями.

Традиция китобойного промысла существует в Японии с XII века.