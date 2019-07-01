ВАК не стала слушать мнение академиков о плагиате в диссертациях

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказалась заслушать доклад о фальсификации диссертаций, который в течение полугода готовила комиссия Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Представители академии планировали выступить с докладом на заседании ВАК 28 июня, где рассматривалась жалоба на диссертацию профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлии Аношиной. Ранее эксперты "Диссернета" нашли плагиат в работе Аношиной.

Однако представителей РАН не пустили на заседание комиссии. Председатель ВАК Владимир Филиппов заявил, что это заседание "ученых, а не следователей". Он предложил проголосовать за то, чтобы ВАК вообще не рассматривала заявления о подлоге даты научных работ, "если это утверждение не подкреплено судебным решением".

В итоге президиум ВАК пришел к выводу, что с диссертацией Аношиной все в порядке, и порекомендовал Министерству образования и науки сохранить её ученую степень.

Члены академической комиссии назвали действия ВАК "плевком в лицо РАН". Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов заявил , что обратится в Минобрнауки с требованием аннулировать решение ВАК.