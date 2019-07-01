В Петербурге 31 человек отравился шаурмой, 26 - в больнице

В Санкт-Петербурге свыше тридцати человек отравились некачественной шаурмой, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Калининского района города. Двадцать шесть из них в настоящее время находятся в больнице. Врачи поставили всем пострадавшим диагноз "сальмонеллёз".

В администрации подчеркнули, что массовые обращения в больницы начались вечером в субботу и продолжились в воскресенье. Все пострадавшие являлись клиентами одного из кафе сети "Евро кебаб".

В связи с массовым заболеванием сальмонеллёзом управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу начало проверку и уже выявило в заведении нарушение санитарных норм и отсутствие необходимых документов.