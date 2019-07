Вечная желтизна. Артемий Троицкий сравнивает бельгийских и бенинских

Хедлайнеры сто двадцать первого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – бельгийская популярная группа Jaune Toujours, "Всегда жёлтые", выступающая в стиле mestizo, то есть "всего понемножку". ​​Рок-критик Артемий Троицкий послушал и счёл, что Jaune Toujours ни к чему прибедняться – у них всего вполне достаточно, хотя играют эти ребята из цыганско-духового панк- оркестра вообще без гитары.

В городе Брюсселе очень много уличных музыкантов, и некоторые из них делают впечатляющую карьеру. Самый убедительный пример – группа Jaune Toujours, в переводе – "Вечно жёлтый". Для говорящих по-французски это забавная игра слов: существует популярное словосочетание, можно сказать идиома, jeunes toujours, "вечно молодые". Ансамбль тоже забавный получился: два брата Пит и Барт Марисы – на аккордеоне и трубе соответственно; саксофонист/кларнетист Маттиас Лага; а также ритм-секция, Матье Веркерен на контрабасе и перкуссионист Теофан Рабаллан. Гитары нет, все инструменты акустические. Это обеспечивало "Вечно жёлтым" независимость от электроснабжения и уличную мобильность.

Первый альбом у группы вышел после семилетних уличных скитаний, в 2000 году. Лейбл Марисы создали в складчину с другими кочевыми музыкантами и активистами, назвав его Choux de Bruxelles, "Брюссельская​ капуста". Что касается собственно музыки, то свой стиль "Вечно жёлтые" называют mestizo, то есть "метисский". Главные ингредиенты смеси – цыганская музыка (Пит Марис специально ездил в Словакию и жил там среди рома, чтобы изучить эту культуру изнутри), музыка латино (в широком смысле, от сальсы до фламенко) и панк-рок. Дополнительные пряности – джаз/свинг, реггей, балканские ритмы и шансон. Всё, как можно заметить, весьма темпераментно. Квинтет, иногда расширяющийся за счёт дополнительных духовых инструментов, популярнейшим аттракционом летних фестивалей и увеселений, собирая многотысячные зрительские толпы.

Запись концертного выступления Jaune Toujours (2018 год)

Альбомов у "Вечно жёлтых" вышло за двадцать лет десять штук, и они могут служить идеальным музыкальным воплощением ненавистных Владимиру Путину мультикультурализма и глобализма. Веселейший коктейль из традиций, рас, языков, звуков и ритмов; прекрасно характеризует его название второго альбома ансамбля – "Мировой кемпинг". В начале десятых Jaune Toujours даже сделали попытку объединиться с духовым оркестром Gangbe Brass Band из Бенина, но дальше мини-альбома "Афро-бит" дело не пошло. В принципе, "Вечно жёлтые" – преимущественно "живая", концертная группа, и студийные работы ей удаются хуже. Сами понимаете: уличная удаль и звуковая лаборатория – вещи практически несовместимые... Пит Марис, основной автор, вокалист (и аккордеонист) ансамбля, записал один сольный диск (Entity, 2017), но эксперимент себя не оправдал.

Aire de rien: бельгийские против бенинских, совместная сессия Jaune Toujours​ и Gangbe Brass Band​

Последний на сегодняшний день альбом Jaune Toujours называется Europeana. Вышел он в конце прошлого года и по настроению резко контрастирует с предыдущими жизнеутверждающими работами, включая и предпоследний релиз Superdiversity (2015). Он намного грустнее и, впервые в истории ансамбля, спет в основном на английском. Что, как мне представляется, должно подчеркнуть важность месседжа, содержащегося в песнях. Центральная композиция альбома, "Конец сезона" – своего рода эпитафия беззаботному 30-летнему европейскому карнавалу, начавшемуся с разрушения Берлинской стены. Лейтмотив песни – "Мы вернулись в холодную войну". Но кому ещё не противостоять этому, как не "вечно молодым, вечно жёлтым"?! Собственно, этой теме посвящена другая композиция альбома Europeana – "Спаси мир", Save le monde:

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 121):

1. Marianne Faithfull (UK). They Come at Night, LP Negative Capability

2. Makeness (UK). Stepping out of Sync, LP Loud Patterns

3. Lucibela (Cabo Verde). Mal amadu, LP Laco Umbilical

4. Moskus (Norway). (",)", LP Mirakler

5. Jaune Toujours (Belgium). Voor wat het is, LP Brusk

6. Jaune Toujours (Belgium). Attendú, LP Camping del mundo

7. Jaune Toujours (Belgium). La rue, LP Kolektiv

8. Jaune Toujours (Belgium). Si j'etais toi, LP Routes

9. Jaune Toujours (Belgium). ​End of Season, LP Europeana

10. Shohei Amimori (Japan). Now Forever, LP Pata Music

11. Wax Chattels (New Zealand). Career, LP Wax Chattels

12. The Surfing Magazines (UK). Summer, LP The Surfing Magazines

13. The Surfing Magazines (UK). Peeping Dom, LP The Surfing Magazines

14. The Essex Green (USA). In the Key of me, LP Hardly Electronic