Автора телеграм-канала "Протестный МГУ" и участника "бессрочного протеста" Дмитрия Иванова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Активиста признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия из-за его участия в марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Суд состоялся в понедельник. Как сообщает "ОВД-Инфо", судья отклонил практически все ходатайства защиты Иванова. На заседании показали только видеоматериалы свидетелей задержания, которые полиция в протоколах называла оперативной съёмкой.

В понедельник также судили оппозиционера Алексея Навального. Его тоже признали виновным в повторном нарушении на митинге. Основателя Фонда борьбы с коррупцией арестовали на десять суток. По версии правоохранительных органов, Навальный участвовал в перекрытии улицы, а также скандировал политические лозунги.

Всего 12 июня во время несанкционированного шествия в поддержку Ивана Голунова полицейские задержали более 500 человек. Для разгона акции полиция применяла силу. Несколько протестующих обратились за медицинской помощью.