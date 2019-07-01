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Дело Ивана Голунова передано в Следственный комитет

Задержания на митинге в поддержку Ивана Голунова в Москве 12 июня 2019 г.

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Генеральная прокуратура передала в Следственный комитет дело журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова. Об этом в телеграме сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее в понеднельник ряд российских СМИ опубликовал расследование журналиста о похоронном бизнесе, которое, по его мнению, стало причниной уголовного преследования.

Голунова 6 июня задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист был освобождён несколько дней позже. Преследование Голунова было прекращено, однако само оно не закрыто. О том, что следствие, вероятнее всего, будет продолжать Следственный комитет, сообщалось еще в конце мая. 21 июня МВД передало дело журналиста Генпрокуратуре для решения вопроса о его передаче СКР.

В сообщении московского управления МВД говорилось, что подразделения собственной безопасности полиции выявили нарушения, допущенные должностными лицами УВД по Западному округу Москвы. О подозреваемых не сообщается.

В связи с "делом Голунова" были отправлены в отставку два генерала полиции, один из которых начальник УВД по Западному округу Москвы.

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