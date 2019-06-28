В Москве задержали и судят сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

В Москве в пятницу задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Соратника Навального обвиняют в повторном нарушении законодательства о митингах. Полицейские дожидались его у подъезда.
В ФБК сообщают, что причина задержания – митинг в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня. Тогда Шаведдинова тоже задерживали, но отпустили. Полицейские пообещали составить протокол о повторном нарушении на публичной акции.
Сегодня Шаведдинова доставили в Останкинский районный суд Москвы. Статья, по которой его судят, предусматривает штраф до 300 тысяч или арест до 30 суток. Из протокола следует, что Шаведдинов якобы шёл 12 июня по бульвару и скандировал "мусора – позор России", сообщила сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
- Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. МВД закрыло дело. Действия задержавших его сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, их начальство уволено.
- 12 июня в центре Москвы прошёл марш против фальсификации уголовных дел и в поддержку Голунова. Мероприятие не стали отменять, несмотря на запрет властей и освобождение журналиста. Полиция задержала более 500 человек. В их числе оказались Навальный и Шаведдинов. При задержании полицейские применяли силу.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.