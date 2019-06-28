В Москве задержали и судят сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова

В Москве в пятницу задержали сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Соратника Навального обвиняют в повторном нарушении законодательства о митингах. Полицейские дожидались его у подъезда.

В ФБК сообщают, что причина задержания – митинг в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня. Тогда Шаведдинова тоже задерживали, но отпустили. Полицейские пообещали составить протокол о повторном нарушении на публичной акции.

Сегодня Шаведдинова доставили в Останкинский районный суд Москвы. Статья, по которой его судят, предусматривает штраф до 300 тысяч или арест до 30 суток. Из протокола следует, что Шаведдинов якобы шёл 12 июня по бульвару и скандировал "мусора – позор России", сообщила сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.