Сепаратисты на востоке Украины обстреляли волонтёров-медиков

На востоке Украины из-за обстрела со стороны сепаратистов ранены двое волонтёров-медиков. Об этом сообщает украинская полиция. По её данным, огонь вёлся из снайперской винтовки. Сейчас пострадавшие находятся в военном госпитали. Полиция завела уголовное дело по статье "террористический акт".

За последние сутки, по данным Киева, сепаратисты 25 раз нарушили режим прекращения огня. В самопровозглашённой "ДНР", в свою очередь, заявили о 35 обстрелах со стороны украинских войск. Во время одного из ударов, по данным сепаратистов, был ранены мирный житель в поселке Александровка на западе Донецка. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.