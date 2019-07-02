В Петербурге в очереди в избирком избили кандидата в депутаты

В Петербурге во вторник избили кандидата в муниципальные депутаты Александра Шаталина. Нападение произошло прямо в очереди на подачу документов в избирательную комиссию района "Чёрная речка". Как рассказал сам Шаталин изданию "МБХ-медиа", на него напали стоявшие в очереди люди - после того, как он отказался их пропустить. Шаталин утверждает, что его ударили о дверь, он поехал снимать побои в больницу. Он обвиняет в избиении "подставных" кандидатов в муниципальные депутаты, связанных с властями.
Председатель петербургского отделения «Яблока» Екатерина Кузнецова рассказала, что Шаталин уже третью ночь стоял в очереди для подачи документов в комиссию.
Проблемы со сдачей документов независимыми кандидатами в ряд избирательных комиссий Петербурга отмечались на протяжении последних недель. Некие молодые люди – как выяснили журналисты, за деньги – занимали очереди на сдачу документов и не пропускали никого вперёд себя.
Накануне неизвестные второй раз за последнюю неделю напали на главу местного штаба Алексея Навального, кандидата в депутаты Законодательного собрания города Александра Шуршева.
В воскресенье полиция перекрыла вход в избирательную комиссию района Екатерингофский, куда пытались подать документы оппозиционные кандидаты в муниципальные депутаты. Полиция объяснила свои действия террористической угрозой.
А в субботу были задержаны несколько независимых кандидатов, которые устроили акцию протеста против нарушения их прав в ряде избирательных комиссий.
- Сообщения о нарушениях на выборах появились ещё в мае, когда стало известно, что во многих муниципалитетах выборы были назначены тайно: о них знали только те потенциальные кандидаты, которых хотели видеть в этих округах, остальные не могли обнаружить газет, где по закону публикуется информация о назначении выборов.
- Неделю назад в Петербург приехала специальная комиссия ЦИК, изучавшая обращения и жалобы. После этого в ряде округов документы у кандидатов стали принимать быстрее.
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