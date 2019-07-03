Власти не будут сообщать, на каком конкретно глубоководном аппарате 1 июля произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. Эта информация — абсолютно секретна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Его цитирует агентство "Интерфакс".

Он заявил, что Кремль не будет раскрывать и задание, которое выполняли моряки. При этом власти признали, что в катастрофе, произошедшей в Баренцевом море, погибли офицеры из Санкт-Петербурга. Об этом в среду заявил в своём блоге исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

Пожар произошёл 1 июля, но известно о нём стало во вторник. По сообщению Министерства обороны, моряки задохнулись продуктами горения на борту научного глубоководного аппарата, предназначенного для изучения морского дна.

По сообщению ряда СМИ, речь может идти о глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик". По официальной версии, корабль предназначен для океанографических исследований. По неофициальной — для диверсий объектов, расположенных на морском дне, например, кабелей связи и станций слежения за российским флотом.

Атомная подводная лодка начала строиться ещё в Советском Союзе, но на воду была спущена только в 2003 году. Она ни разу не попадала на официальные фотографии, и, по оценкам СМИ, может быть самым секретным и самым дорогостоящим проектом на российском флоте.

Не сообщается также время и место катастрофы. Издание "Северпост" рассказывает, что свидетелями всплытия лодки стали браконьеры, ловившие рыбу на выходе из Кольского залива. По их словам, в понедельник, 1 июля, около 21:30 они увидели, как на поверхность моря поднялась большая подводная лодка, к которой вскоре подошли военный корабль и два буксира.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что часть экипажа выжила. По его словам, военнослужащие эвакуировали из горящего отсека станции представителя гражданской промышленности, задраили за собой люк и до конца боролись с пожаром. Все погибшие будут представлены к наградам.

Что известно о погибших