Число жертв наводнений в Иркутской области выросло до 20

Число погибших в результате наводнений в Иркутской области выросло до 20. Об этом агентству ТАСС сообщили в штабе МЧС по ликвидации последствий паводка в регионе.

В какой местности были обнаружены жертвы, не уточняется. Накануне спасательные службы сообщали о 18 погибших и 13 пропавших без вести. При этом позже стало известно, что пятерых из них удалось найти живыми. Не менее 13 из жертв – жители посёлка Тулун, в котором стихия смыла с оснований большое количество домов. По данным местных служб, в связи с паводком по всей области госпитализированы более 200 человек.

В районах, где произошло наводнение, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Затопленными остаются более 3 тысяч жилых домов в около 30 населённых пунктах, сообщили в МЧС. Сообщается о снижении уровня воды в некоторых из них.