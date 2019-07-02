В иркутском отделении партии "Единая Россия" заявили, что не просили наклеить партийный логотип на мешки с гуманитарной помощью для пострадавших от паводков в регионе. Об этом телеканалу "Дождь" заявил начальник отдела агитационно-пропагандистской работы регионального отделения ЕР Алексей Елизарьев.

По словам политика, никто не мог просить волонтёров прикреплять эмблемы "Единой России", поскольку акция носила "внепартийный характер". Если такая ситуация действительно имела место, её можно объяснить только провокацией или "идиотским рвением", заявил Елизарьев.

Ранее во вторник сообщалось, что волонтёров в Иркутске заставляли наклеить листы с логотипом "Единой России" на мешки, в которые собирались продукты для пострадавших от наводнений. Сами продукты в отделение партии приносили местные жители, а их упаковкой занимались волонтёры. Один из них опубликовал во "ВКонтакте" видео произошедшего.