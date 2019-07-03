Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее этот законопроект, внесённый самим Путиным, поддержала Госдума.

В марте Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это объяснили нарушением условий соглашения со стороны США.

В феврале ​ процедуру выхода из договора об ограничении ракетных вооружений начали Соединенные Штаты. В Вашингтоне считают, что принятая на вооружение ракета 9М729 "Новатор" нарушает условия договора.

В связи с этим в США сообщили о намерении провести испытания ранее запрещенных ракет. По данным СМИ, испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около тысячи километров пройдут уже в августе.