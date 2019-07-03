Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов не смог получить аккредитацию на мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума в парке "Зарядье".

В ответе аккредитационного центра утверждается, что заявку Голунова отклонили "в связи с ограниченной вместимостью площадки". Журналист отмечает, что до этого три года успешно получал аккредитацию на форуме.

В начале июля было опубликовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Журналист работал над ним перед задержанием в июне 2019 года. Тогда к расследованию подключились сразу несколько СМИ. Им удалось найти доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также братья-бизнесмены Лев и Валериан Мазараки из Ставрополя.

Среди других резонансных расследований Голунова – материалы о планах по вывозу московского мусора в семь регионов и о действиях "черных кредиторов" Москве, а также масштабное расследование о семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. В нём утверждается, что родственникам чиновника принадлежат​ 9 пентхаусов с видом на Кремль рыночной стоимостью более полутора миллиардов рублей.