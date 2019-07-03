Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов не смог получить аккредитацию на мероприятия деловой программы Московского урбанистического форума в парке "Зарядье".
В ответе аккредитационного центра утверждается, что заявку Голунова отклонили "в связи с ограниченной вместимостью площадки". Журналист отмечает, что до этого три года успешно получал аккредитацию на форуме.
В начале июля было опубликовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Журналист работал над ним перед задержанием в июне 2019 года. Тогда к расследованию подключились сразу несколько СМИ. Им удалось найти доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также братья-бизнесмены Лев и Валериан Мазараки из Ставрополя.
Среди других резонансных расследований Голунова – материалы о планах по вывозу московского мусора в семь регионов и о действиях "черных кредиторов" Москве, а также масштабное расследование о семье вице-мэра Москвы Петра Бирюкова. В нём утверждается, что родственникам чиновника принадлежат 9 пентхаусов с видом на Кремль рыночной стоимостью более полутора миллиардов рублей.
- Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня. Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования.
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