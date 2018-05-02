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Археология

Свобода режиссера. Эфир в 21:05

Российский театр после "дела Серебренникова"

От запрета "Тангейзера" до скандала с "Нуреевым", от дела "Седьмой студии" до обысков в Малом Драматическом театре в Петербурге: российская театральная критика все больше напоминает криминальную хронику. Осталась ли в России свобода режиссуры в атмосфере уголовных дел и идеологического давления государства и консервативной части общества?

Гости программы - театральный критик Елена Ковальская и музыкальный критик Вадим Журавлев.Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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