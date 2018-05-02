Свобода режиссера. Эфир в 21:05

От запрета "Тангейзера" до скандала с "Нуреевым", от дела "Седьмой студии" до обысков в Малом Драматическом театре в Петербурге: российская театральная критика все больше напоминает криминальную хронику. Осталась ли в России свобода режиссуры в атмосфере уголовных дел и идеологического давления государства и консервативной части общества?

Гости программы - театральный критик Елена Ковальская и музыкальный критик Вадим Журавлев.Эфир в 21:05.