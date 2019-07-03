Организаторы "Марша сестёр" перенесли его из-за запрета мэрии

Мэрия Москвы окончательно отказала в проведении марша в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. В ответе заявителям акции подчёркнуто, что поскольку предложенные мэрий условия не были приняты, организаторы "не в праве проводить публичные мероприятия".
Изначально "Марш сестёр" планировался в центре Москвы на 6 июля, но городские власти не согласовали маршрут и предложили альтернативную площадку в Люблино. Организаторов этот вариант не устроил, о чём они уведомили мэрию в письменной форме.
В ответ на окончательный отказ властей согласовать акцию её устроители объявили, что переносят марш на 27 июля и будут вновь пытаться договориться с мэрией. При этом 6 июля они планируют выйти на одиночные пикеты к скульптурной композиции "Дети – жертвы пороков взрослых" на Болотной площади в Москве. Организаторы заявили, что не могут "гарантировать отсутствие задержаний", а также что пикеты угрожают сорвать представители сетевого движения "Мужское государство".
- Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян задержали в Москве летом 2018 года. Их обвинили в убийстве отца, 57-летнего бизнесмена Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными ножевыми ранениями было найдено на лестничной площадке дома, в котором он проживал с дочерьми. Сёстры сами вызвали полицию и признали свою вину.
- Родные, друзья и соседи сестёр Хачатурян подтверждают, что отец избивал их и фактически использовал как рабынь, редко выпуская из дома. Прокуратура также подтвердила, что сёстры подвергались сексуальному насилию со стороны отца.
- В июне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестёр. После этого в нескольких городах России и зарубежья начались серии одиночных пикетов в поддержку Хачатурян. Участники акций выступают против тяжёлой квалификации преступления. Сейчас сестёр обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Выходящие на пикеты требуют права на самооборону для жертв домашнего насилия.
- В защиту сестёр Хачатурян также выступил лидер популярной калифорнийской рок-группы System of a Down, обладатель премии "Грэмми" Серж Танкян.