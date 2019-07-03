Организаторы "Марша сестёр" перенесли его из-за запрета мэрии

Мэрия Москвы окончательно отказала в проведении марша в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. В ответе заявителям акции подчёркнуто, что поскольку предложенные мэрий условия не были приняты, организаторы "не в праве проводить публичные мероприятия".

Изначально "Марш сестёр" планировался в центре Москвы на 6 июля, но городские власти не согласовали маршрут и предложили альтернативную площадку в Люблино. Организаторов этот вариант не устроил, о чём они уведомили мэрию в письменной форме.

В ответ на окончательный отказ властей согласовать акцию её устроители объявили, что переносят марш на 27 июля и будут вновь пытаться договориться с мэрией. При этом 6 июля они планируют выйти на одиночные пикеты к скульптурной композиции "Дети – жертвы пороков взрослых" на Болотной площади в Москве. Организаторы заявили, что не могут "гарантировать отсутствие задержаний", а также что пикеты угрожают сорвать представители сетевого движения "Мужское государство".